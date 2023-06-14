В Сербии задержали трех полицейских из Косова, Приштина говорит: их похитили

Сербские правоохранители в среду заявили о задержании трех вооруженных полицейских частично признанного Косова у границы между двумя странами, при этом официальная Приштина утверждает, что полицейских похитили.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как передает сербский канал РТС, косовских полицейских обнаружило и задержало антитеррористическое подразделение полиции Сербии "глубоко в центральной части" страны. При себе косовские правоохранители имели автоматическое оружие и GPS-устройства и были в полной экипировке.

Фото: Міністерство внутрішніх справ Сербії

Сербское Министерство внутренних дел утверждает, что предотвратило "попытку так называемой полиции Косова вторгнуться на территорию центральной Сербии". На этом фоне президент страны Александар Вучич прервал участие в приеме посольства России в Белграде и отправился в свою резиденцию.

Директор Управления по делам Косова и Метохии правительства Сербии Петар Петкович на срочной пресс-конференции настоял, что задержание произошло на сербской территории. Позже прокомментировать ситуацию должно и сербское МВД.

В свою очередь министр внутренних дел Косова Джеляль Свечля заявил, что косовских полицейских похитили сербские силовики, вторгшись на территорию страны.

"Без сомнения, наши полицейские находились в глубине территории Республики Косово, на стационарном блокпосту, выполняя свои обычные обязанности", – подчеркнул Свечля, призвав международное сообщество вмешаться.

Инцидент происходит на фоне очередного обострения отношений Белграда и Приштины из-за протестов в косовских северных муниципалитетах. Там на промежуточных выборах, которые сербы бойкотировали по указанию правительства в Белграде, победили политики албанского происхождения явка составила менее 4%. После выборов в сербских общинах вспыхнули протесты.

Западные государства обвинили Косово в нежелании способствовать деэскалации и начали применять первые санкции против страны.

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