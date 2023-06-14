Три країни Європи виділили 65 млн євро у спецфонд Світового банку для України 

Ісландія, Латвія та Нідерланди зробили нові грантові внески обсягом 65 млн євро у спеціальний фонд Світового банку для підтримки України.

Про це повідомили у пресслужбі банку, пише "Європейська правда".

Йдеться про фонд URTF – Трастовий фонд допомоги, відновлення, відбудови та реформ для України. Латвія нещодавно приєдналася до фонду, тоді як Нідерланди та Ісландія робили внески і раніше.

Ісландія надає 500 млн ісландських крон – близько 3,6 млн доларів, Латвія – 2 млн євро, Нідерланди – 60 млн євро.

Загальний обсяг фінансування URTF досягнув понад 920 млн доларів.

Як зазначають, ці кошти спрямують передусім на відновлення енергетичної інфраструктури, мостів, житла, шкіл.

Фінансування з цього фонду отримали вже декілька секторальних проєктів, що сфокусовані на відновленні енергетичної, транспортної інфраструктури, підтримці системи охорони здоров’я в умовах війни.

Як анонсували в кінці травня, ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки.