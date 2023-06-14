У Чехії другий день шукають макак, що втекли з пошкодженого вольєра
Середа, 14 червня 2023, 23:05
Зоопарк у чеському місті Дєчін другий день поспіль шукає групу макак, які втекли з вольєра, пошкодженого чоловіком у стані наркотичного оп’яніння.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомили в зоопарку у вівторок.
Про зникнення мавп стало відомо у вівторок. Із вольєра втекли дев’ять тварин, із них двох зловили того ж дня, ще одна самка залишилась на території зоопарку.
Пошуки решти шести макак продовжуються, й у середу працівники зоопарку зафіксували, як вони розділились на дві групи про три тварини. Вони встановили пастку на місці, де мавп помітили востаннє – у лісовому масиві "Чабанський вал" на річці Ельбі в районі Дєчіна.
"Ми дуже просимо звести до мінімуму пересування людей на території "Чабанського валу", не випускати собак на волю і за жодних обставин не годувати мавп. Їжа – це один із факторів, який може заманити їх у клітку-пастку або безпосередньо до вольєру", – попередили в зоопарку.
Оскільки Дєчін розташований неподалік кордону Чехії з Німеччиною, німецькі ЗМІ припускають, що деякі мавпи можуть уже бути на німецькій території. У зв’язку з цим усіх подорожувальників закликають бути обережними й уникати контакту з тваринами.
Паралельно поліція Чехії, за даними місцевих медіа, веде розслідування щодо 42-річного чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні електричної огорожі в понеділок увечері, чим скористалися тварини для втечі.
Підозрюваного виявили ще в понеділок увечері в ресторані поблизу зоопарку. Його затримали, а аналіз крові виявив в його організмі тетрагідроканабінол – головний психотропний компонент канабісу.