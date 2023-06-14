В Чехии второй день ищут макак, сбежавших из поврежденного вольера

Зоопарк в чешском городе Дечин второй день подряд ищет группу макак, которые сбежали из вольера, поврежденного мужчиной в состоянии наркотического опьянения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщили в зоопарке во вторник.

Об исчезновении обезьян стало известно во вторник. Из вольера сбежали девять животных, из них двух поймали в тот же день, еще одна самка осталась на территории зоопарка.

Поиски остальных шести макак продолжаются, и в среду работники зоопарка зафиксировали, как они разделились на две группы о трех животных. Они установили ловушку на месте, где обезьян заметили в последний раз – в лесном массиве "Чабанский вал" на реке Эльбе в районе Дечина.

Макаки до побега ФОТО: ЗООПАРК ДЕЧИНА

"Мы очень просим свести к минимуму передвижение людей на территории "Чабанского вала", не выпускать собак на волю и ни при каких обстоятельствах не кормить обезьян. Еда – это один из факторов, который может заманить их в клетку-ловушку или непосредственно в вольер", – предупредили в зоопарке.

Поскольку Дечин расположен недалеко от границы Чехии с Германией, немецкие СМИ предполагают, что некоторые обезьяны могут уже быть на немецкой территории. В связи с этим всех путешественников призывают быть осторожными и избегать контакта с животными.

Параллельно полиция Чехии, по данным местных медиа, ведет расследование в отношении 42-летнего мужчины, которого подозревают в повреждении электрического ограждения в понедельник вечером, чем воспользовались животные для побега.

Подозреваемого обнаружили еще в понедельник вечером в ресторане вблизи зоопарка. Его задержали, а анализ крови обнаружил в его организме тетрагидроканнабинол – главный психотропный компонент каннабиса.