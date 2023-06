Пригожин бросает вызов Путину и российским властям - британская разведка

Владелец российской "группы Вагнера" Евгений Пригожин, который ранее остро критиковал министерство обороны РФ, сейчас бросил вызов главе Кремля Владимиру Путину, утверждает британская разведка.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 15 июня в Twitter.

В ведомстве напомнили, что 10 июня Минобороны РФ заявило, что все "добровольческие формирования", такие как "группа Вагнера", должны подписать контракты непосредственно с российским оборонным ведомством. Путин, выступая на телевидении 13 июня, прямо поддержал этот шаг.

