Шольц порівняв НАТО з мушкетерами: Всі за одного, один за всіх

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом образно порівняв Північноатлантичний Альянс із популярним образом мушкетерів, перефразувавши їхнє відоме гасло.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час пресконференції в Берліні в середу Шольц відзначив приєднання Фінляндії до НАТО, яке "посилює Скандинавію і посилює нашу спільну безпеку в Європі".

"Унаслідок переломного моменту, пов'язаного з російською агресією проти України, ми повинні послідовно зміцнювати європейську складову нашого альянсу з погляду оборони і стримування. І в цих питаннях ми повністю згодні", – зазначив він.

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"Всі за одного, один за всіх. Те, що було правдою для мушкетерів, також є правдою і для країн НАТО. Ми віддані один одному і надаємо один одному захист і допомогу", – додав канцлер Німеччини.

Він повторив, що Альянс буде захищати "кожен квадратний сантиметр території", аби в Росії ніколи не виникло "спокуси випробувати наші кордони і нашу єдність на міцність".

Раніше канцлер Німеччини закликав європейські країни надати Україні більше військової техніки зі своїх запасів.

При цьому Шольц нещодавно підтвердив, що й далі відмовляється постачати крилаті ракети Taurus Києву.