Від Косово вимагають створити асоціацію для сербів для вступу в Раду Європи – прем'єр

Прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті розкритикував низку умов для вступу до Ради Європи, зокрема створення так званої асоціації муніципалітетів для сербського населення на півночі країни.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода", Курті сказав під час звернення до уряду 8 травня.

Голова косовського уряду заявив, що перед країною постала "нова умова, яка не має нічого спільного з членством" у Раді Європи.

"Уряд не приймає того, що членство в Раді Європи залежить від (створення. – Ред.) Асоціації (сербських муніципалітетів. – Ред.). Ми обговорюємо нормалізацію відносин із Сербією в Брюсселі, а не у Страсбурзі", – наголосив Курті.

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Він не сказав, хто саме висунув цю умову, але "Радіо Свобода" нагадує, що Франція та Німеччина просили Косово вжити заходів для формування Асоціації незабаром після ухвалення рекомендації про членство країни в Раді Європи.

Йдеться про голосування Парламентської асамблеї РЄ 16 квітня, де більшістю голосів схвалили доповідь про відповідність Косова критеріям членства в цій організації.

Щоби Косово стало членом організації, фінальне рішення має ухвалити Комітету міністрів Ради Європи двома третинами голосів. Його засідання відбудеться у Страсбурзі 16 травня.

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