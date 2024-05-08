Уряд Молдови схвалив законопроєкт про позбавлення громадянства підсанкційних осіб

Уряд Молдови у середу схвалив проєкт закону, який передбачає можливість позбавлення громадянства осіб, які потрапили під міжнародні санкції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Infotag.

Як зазначили в молдовському уряді, чинне законодавство вже містить положення, які наділяють Службу інформації та безпеки (СІБ) повноваженнями надавати Агентству державних послуг аргументовані пропозиції щодо ініціювання процедури позбавлення громадянства, а Агентству – розглядати й надавати пропозиції президенту.

Щодо осіб під санкціями уряд пропонує, щоб СІБ розглядала питання про необхідність передання справи до компетентних органів (Агентства держпослуг) із метою вивчення можливості позбавлення громадянства таких осіб тільки на підставах, передбачених статтею 23 (Про позбавлення громадянства) Закону про громадянство Республіки Молдова, з наданням усієї зібраної інформації з цього приводу.

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Прем'єр-міністр Дорін Речан у зв'язку з цим подякував депутатам партії "Дія і Солідарність" (PAS) за цю ініціативу, зазначивши, що міжнародні інститути, а також такі країни, як США і Канада, "рухаються набагато швидше у справах про велику корупцію, ніж національна система юстиції".

Як відомо, російська пропаганда в особі МЗС не раз звинувачувала Молдову в нібито відмові від нейтралітету та втручанні у війну в Україні.

Нещодавно глава МЗС Молдови Міхай Попшой заявляв, що його країна не наважується приєднатися до всіх санкцій ЄС проти Росії, щоб не викликати "певну негативну реакцію" з боку Москви.

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