Топгенерал НАТО: Прогрес росіян на полі бою обмежений, Україна ще може перемогти

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що попри просування російських сил на полі бою Україна все ще може виграти розв'язану Москвою повномасштабну війну.

Про це він сказав в інтерв'ю бельгійському мовнику VRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бауера, для України "ще не пізно" здобути перемогу у війні, позаяк "росіяни досягли прогресу, але все ще досить обмеженого і все ще не стратегічного". Він, однак, вказав, що пауза у військовій підтримці Заходу справді вплинула на український фронт.

"Найважливіше, що ми продовжуємо надсилати допомогу. І чим довше триває війна, тим складніше це робити. Багато країн уже два роки дають зброю і боєприпаси зі своїх запасів, але і вони не безкінечні", – додав топгенерал Альянсу.

Реклама:

На його думку, західні країни можуть продовжувати постачати Києву зброю, або ще більше виснажуючи власні запаси, або ще сильніше тиснучи на оборонну промисловість, "щоб вона виробляла набагато більше і швидше".

"Ймовірно, знадобиться щонайменше рік для того, щоб справді досягти більшого виробництва на Заході. Нам доведеться подолати цей період, щоб Україна могла підготуватися до наступного контрнаступу. Але це буде нелегко. На окупованій частині України перебуває 450 тисяч росіян", – прогнозує Бауер.

У березні голова Військового комітету НАТО вперше прибув до Києва та застеріг від надмірного песимізму щодо шансів України у війні.

Минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також закликав союзників прискорити постачання військової підтримки України, наголосивши, що вона й далі має шанси на перемогу в повномасштабній війні проти Росії.