У Польщі перевізнику довелося змінити номер маршруту 666 після скарг релігійних груп
Четвер, 15 червня 2023, 14:15
Пасажири, які їдуть автострадою до північнопольського міста Гель (Hel), більше не зможуть користуватися автобусом № 666 після того, як місцевий оператор громадського транспорту змінив номер рейсу після критики з боку релігійних груп.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Гель – магніт для відпочивальників, яких приваблюють піщані пляжі та лісові стежки, що мають мало спільного з вогняною ямою вічного прокляття, яку викликає у свідомості англомовних людей його назва (йдеться про подібність слів Hel і hell – "пекло". – Ред.).
Туристи та місцеві жителі вже давно помітили кумедний бік цієї назви, і для багатьох автобус 666, що відсилає до "числа звіра", яке асоціюється з сатаною, був невинним жартом.
Однак не всі знайшли його смішним, і послуга зіткнулася з критикою з боку деяких людей, які вважали, що це ображає їхні релігійні почуття.
"Правління прогнулося під вагою листів і прохань, які надходили до нас, можливо, не у великій кількості, але циклічно протягом багатьох років з проханням змінити номер лінії", – сказав Марцін Швачик з місцевої автобусної компанії PKS Gdynia.
Зараз компанія вирішила змінити номер на 669, сказав Швачик, додавши, що скарги надходили від приватних осіб і християнських груп протягом майже 10 років.
У 2018 році католицька група Fronda назвала використання цього номера "сатанинською дурістю".
"Пекло – це заперечення людства. Це вічна смерть і страждання. Ви можете сміятися над цією реальністю, тільки якщо ви просто не розумієте, що це таке", – написала група у своїй статті.
Новий літній рейс 669 почне курсувати 24 червня, але Швачик не виключив повернення 666-го, якщо цього вимагатимуть пасажири.
"Якщо насправді реакція буде достатньо великою і сильною, щоб відновити маршрут 666, мені здається, що ми прислухаємося до наших пасажирів і змінимо цей номер", – сказав він.