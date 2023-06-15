В Польше перевозчику пришлось изменить номер маршрута 666 после жалоб религиозных групп

Пассажиры, которые едут по автостраде в северопольский город Хель, больше не смогут пользоваться автобусом № 666 после того, как местный оператор общественного транспорта изменил номер рейса после критики со стороны религиозных групп.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Хель – магнит для отдыхающих, которых привлекают песчаные пляжи и лесные тропы, имеющие мало общего с огненной ямой вечного проклятия, которую вызывает в сознании англоязычных людей его название (речь идет о сходстве слов Hel и hell – "ад". – Ред.).

Туристы и местные жители уже давно заметили забавную сторону этого названия, и для многих автобус 666, отсылающий к "числу зверя", которое ассоциируется с сатаной, был невинной шуткой.

Однако не все нашли его смешным, и услуга вызвала критику со стороны некоторых людей, которые считали, что это оскорбляет их религиозные чувства.

"Правление прогнулось под тяжестью писем и просьб, которые поступали к нам, возможно, не в большом количестве, но циклически в течение многих лет с просьбой изменить номер линии", – сказал Марчин Швачик из местной автобусной компании PKS Gdynia.

Сейчас компания решила изменить номер на 669, сказал Швачик, добавив, что жалобы поступали от частных лиц и христианских групп в течение почти 10 лет.

В 2018 году католическая группа Fronda назвала использование этого номера "сатанинской глупостью".

"Ад – это отрицание человечества. Это вечная смерть и страдания. Вы можете смеяться над этой реальностью, только если вы просто не понимаете, что это такое", – написала группа в своей статье.

Новый летний рейс 669 начнет курсировать 24 июня, но Швачик не исключил возвращения 666-го, если этого потребуют пассажиры.

"Если на самом деле реакция будет достаточно большой и сильной, чтобы восстановить маршрут 666, мне кажется, что мы прислушаемся к нашим пассажирам и изменим этот номер", – сказал он.