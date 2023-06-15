У Польщі хочуть референдуму щодо розподілу мігрантів

Лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський виступив за проведення референдуму у справі розподілу мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Ми організуємо цей референдум! Польський народ повинен сказати своє слово!" – заявив він у Сеймі.

Качинський оголосив, що фракція "Право і справедливість" підтримає проєкт резолюції, що виступає проти так званого міграційного пакту, який запроваджує механізми примусового переселення мігрантів до країн Європейського Союзу.

На думку лідера "Права і справедливості", рішення Європейського Союзу завдає шкоди польському суверенітету та суверенітету інших європейських країн.

Качинський нагадав про безпрецедентну допомогу поляків біженцям з України після початку російського вторгнення. Він зазначив, що Польща отримала від ЄС на ці цілі в рази менше грошей, ніж мала б заплатити за те, що не прийняла ту кількість мігрантів, яка була нав'язана через механізм примусового переселення. "Це знущання над Польщею, це дискримінація, надзвичайно нахабна, – прогримів Качинський.

"Ми на це не погодимося. Народ Польщі також на це не погодиться. Це має бути предметом референдуму", – заявив лідер "Права і справедливості". Його промова була зустрінута бурхливими оплесками членів уряду і представників "Права і справедливості".

Качинський не повідомив, коли саме буде організовано референдум і як саме буде сформульовано питання, на яке мають відповісти виборці.

Нагадаємо, країни ЄС досягли домовленості у справі розселення мігрантів: попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.

Згідно з пропозицією Швеції, яка наразі очолює Раду ЄС, країни матимуть три варіанти: вони зможуть приймати мігрантів, платити за тих, кого не прийняли, або обрати так звану "оперативну допомогу".

За оцінками, близько 30 000 мігрантів можуть прибувати до Європейського Союзу щороку.

"Вартість" одного неприйнятого мігранта була узгоджена на рівні 20 000 євро.