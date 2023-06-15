В Польше хотят референдума по распределению мигрантов

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выступил за проведение референдума по делу распределения мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Мы организуем этот референдум! Польский народ должен сказать свое слово!" – заявил он в Сейме.

Качиньский объявил, что фракция "Право и справедливость" поддержит проект резолюции, выступающий против так называемого миграционного пакта, который вводит механизмы принудительного переселения мигрантов в страны Европейского Союза.

Решение Европейского Союза наносит ущерб польскому суверенитету и суверенитету других европейских стран, оценил лидер "Права и справедливости".

Качиньский напомнил о беспрецедентной помощи поляков беженцам из Украины после начала российского вторжения. Он отметил, что Польша получила от ЕС на эти цели в разы меньше денег, чем должна была бы заплатить за то, что не приняла то количество мигрантов, которое было навязано через механизм принудительного переселения. "Это издевательство над Польшей, это дискриминация, чрезвычайно наглая, – прогремел Качиньский.

"Мы на это не согласимся. Народ Польши также на это не согласится. Это должно быть предметом референдума", – заявил лидер "Права и справедливости". Его речь была встречена бурными аплодисментами членов правительства и представителей "Права и справедливости".

Качиньский не сообщил, когда именно будет организован референдум и как именно будет сформулирован вопрос, на который должны ответить избиратели.

Напомним, страны ЕС достигли договоренности в деле расселения мигрантов: несмотря на то, что Польша и Венгрия были против, для достижения соглашения хватило квалифицированного большинства.

Согласно предложению Швеции, которая сейчас возглавляет Совет ЕС, страны будут иметь три варианта: они смогут принимать мигрантов, платить за тех, кого не приняли, или выбрать так называемую "оперативную помощь".

По оценкам, около 30 тысяч мигрантов могут прибывать в Европейский Союз ежегодно.

"Стоимость" одного непринятого мигранта была согласована на уровне 20 тысяч евро.