У Британії пройде перший парад авіації для короля Чарльза ІІІ за участі близько 70 літаків

У Британії проведуть перший парад авіації для короля Чарльза ІІІ, у ньому будуть задіяні близько 70 літаків.

Про це повідомили у Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

Літаки пролетять над столицею у рамках параду до королівського дня народження – King’s Birthday Parade. У Британії встановилася традиція святкувати день народження монарха двічі: у реальну дату та влітку, коли погода найбільш сприятлива для видовищних масових заходів.

Around 70 aircraft from the @RoyalNavy, @BritishArmy and @RoyalAirForce will take to the skies for the Kings Birthday Flypast on the 17th of June. ✈️



The event will feature a range of aircraft, including helicopters and combat air.



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В авіаційному параді візьмуть участь літаки з Королівського флоту, Британської армії та Королівських повітряних сил – загалом близько 70 апаратів. Під час видовища вони пролетять над центром Лондона і Букінгемським палацом.

Літаки злітатимуть з 15 різних місць по всій території Сполученого Королівства та збиратимуться над південним сходом Англії, перш ніж вирушити до столиці.

Залучать найрізноманітніші апарати – літаки 1940-х часів битви за Британію, C-130 Hercules, для якого це буде останній політ перед виведенням з експлуатації, та найсучасніші Typhoon і Envoy IV CC1.

Подібне видовище планували і на коронацію Чарльза ІІІ, але масштаби зменшили через невідповідну погоду.

Нагадаємо, британського монарха Чарльза ІІІ коронували у Вестмінстерському абатстві 6 травня під час першої за останні сімдесят років подібної церемонії.

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