У Британії пройде перший парад авіації для короля Чарльза ІІІ за участі близько 70 літаків

У Британії проведуть перший парад авіації для короля Чарльза ІІІ, у ньому будуть задіяні близько 70 літаків.

Про це повідомили у Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

Літаки пролетять над столицею у рамках параду до королівського дня народження – King’s Birthday Parade. У Британії встановилася традиція святкувати день народження монарха двічі: у реальну дату та влітку, коли погода найбільш сприятлива для видовищних масових заходів.

Around 70 aircraft from the @RoyalNavy, @BritishArmy and @RoyalAirForce will take to the skies for the Kings Birthday Flypast on the 17th of June. ✈️



The event will feature a range of aircraft, including helicopters and combat air.



Read more here 👉: https://t.co/2GuQP7TmcJ pic.twitter.com/ymO9G20lsK