Міністр, що пішов з уряду Британії, оголосив про намір поборотись за пост Стармера

Колишній міністр охорони здоров’я Великої Британії Вес Стрітінг у суботу заявив, що змагатиметься за посаду лідера Лейбористської партії та прем'єр-міністра в разі оголошення внутрішньопартійної боротьби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заява Стрітінга пролунала через кілька днів після того, як він пішов у відставку з уряду та публічно закликав чинного прем'єр-міністра Кіра Стармера визначити чіткі терміни свого відходу від влади.

"Нам потрібні справжні вибори з найкращими кандидатами, і я буду балотуватися", – заявив Стрітінг на конференції групи "Прогрес", що складається з прихильників Лейбористської партії, які вважають себе адептами модернізаційного крила партії.

Звертаючись до групи, Стрітінг назвав рішення Великої Британії про вихід з Європейського Союзу "катастрофічною помилкою". Він заявив, що Велика Британія повинна прагнути знову приєднатися до Євросоюзу.

"Нам потрібні нові особливі відносини з ЄС, тому що майбутнє Британії – у Європі, і одного дня – одного дня – вона повернеться до Європейського Союзу", – сказав він.

Стармер виступав проти виходу Великої Британії з ЄС, але як прем'єр-міністр відмовився від спроб повернутися до Євросоюзу або піти на значні поступки в таких сферах, як імміграція.

У четвер мер Великого Манчестера Енді Бернем заявив, що балотується на виборах, щоб повернутися до парламенту, що є необхідною умовою для того, щоб він міг кинути виклик Стармеру на посаді прем'єр-міністра.

Стармер відхилив заклики піти у відставку після того, як його партія зазнала важкої поразки на місцевих виборах у травні.

Правила Лейбористської партії вимагають, щоб кожен претендент отримав підтримку щонайменше 20% членів партії в парламенті, перш ніж він зможе ініціювати вибори лідера.

