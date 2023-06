В Британии пройдет первый парад авиации для короля Чарльза ІІІ с участием около 70 самолетов

В Британии проведут первый парад авиации для короля Чарльза III, в нем будут задействованы около 70 самолетов.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Самолеты пролетят над столицей в рамках парада к королевскому дню рождения – King's Birthday Parade. В Британии установилась традиция праздновать день рождения монарха дважды: в реальную дату и летом, когда погода наиболее благоприятна для зрелищных массовых мероприятий.

Around 70 aircraft from the @RoyalNavy, @BritishArmy and @RoyalAirForce will take to the skies for the Kings Birthday Flypast on the 17th of June. ✈️



The event will feature a range of aircraft, including helicopters and combat air.



Read more here 👉: https://t.co/2GuQP7TmcJ pic.twitter.com/ymO9G20lsK