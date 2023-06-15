В Британии пройдет первый парад авиации для короля Чарльза ІІІ с участием около 70 самолетов

В Британии проведут первый парад авиации для короля Чарльза III, в нем будут задействованы около 70 самолетов.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Самолеты пролетят над столицей в рамках парада к королевскому дню рождения – King's Birthday Parade. В Британии установилась традиция праздновать день рождения монарха дважды: в реальную дату и летом, когда погода наиболее благоприятна для зрелищных массовых мероприятий.

Around 70 aircraft from the @RoyalNavy, @BritishArmy and @RoyalAirForce will take to the skies for the Kings Birthday Flypast on the 17th of June. ✈️



The event will feature a range of aircraft, including helicopters and combat air.



Read more here 👉: https://t.co/2GuQP7TmcJ pic.twitter.com/ymO9G20lsK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 15, 2023

В авиационном параде примут участие самолеты из Королевского флота, Британской армии и Королевских воздушных сил – всего около 70 аппаратов. Во время зрелища они пролетят над центром Лондона и Букингемским дворцом.

Самолеты будут взлетать из 15 различных мест по всей территории Соединенного Королевства и собираться над юго-востоком Англии, прежде чем отправиться в столицу.

Задействуют самые разнообразные аппараты – самолеты 1940-х годов времен битвы за Британию, C-130 Hercules, для которого это будет последний полет перед выводом из эксплуатации, и современные Typhoon и Envoy IV CC1.

Подобное зрелище планировали и на коронацию Чарльза III, но масштабы уменьшили из-за неподходящей погоды.

Напомним, британского монарха Чарльза III короновали в Вестминстерском аббатстве в субботу 6 мая во время первой за последние семьдесят лет подобной церемонии.

Читайте также: Король-реформатор: как Чарльз III меняет британскую монархию и помогает Украине.

.