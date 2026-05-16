Лідер Reform UK: підтримуємо Україну, але над нашими будівлями не буде іноземних прапорів

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж прокоментував рішення нової адміністрації у графстві Ессекс зняти прапор України, який майорів біля будівлі ради графства з березня 2022 року.

Про це Фарадж написав у соцмережі Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У графстві Ессекс новообрана адміністрація партії Reform UK зняла український прапор, що здіймався біля будівлі ради у Челмсфорді. Фарадж підтвердив, що український прапор там замінили на прапор Великої Британії.

"Ми, звісно, підтримуємо народ України, але за правління партії Reform UK над нашими державними будівлями не будуть майоріти іноземні прапори", – написав Фарадж.

Голова ради Пітер Гарріс назвав це рішення "моментом гордості". "Заміна прапора України не применшує підтримку та щедрість, які мешканці Ессекса виявляють до народу України з 2022 року, і я знаю, що це триватиме й надалі", – заявив при цьому Гарріс.

Нагадаємо, 65% британців вважають, що Reform UK має реальні шанси прийти до влади.

Після нещодавніх місцевих виборів, на яких Лейбористська партія зазнала втрат, Фарадж заявив про історичні зміни у британській політиці.