Горбатий кит, якого рятували в Німеччині, знайдений мертвим біля берегів Данії

Горбатий кит, якого цього тижня знайшли мертвим біля берегів данського острова, був ідентифікований як той самий ссавець, якого два тижні тому випустили на волю в результаті довготривалої рятувальної операції у Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство з охорони навколишнього середовища Данії новинній агенції Ritzau.

Напередодні агентство заявило про відсутність вказівок на те, що знайдений кит – це той самий, якого рятували у Німеччині. Проте тепер таке підтвердження є.

"Тепер можна підтвердити, що горбатий кит, який викинувся на берег в Ангольті, – це той самий кит, якого раніше викинуло на берег у Німеччині, і якого намагалися врятувати" – заявила представниця данського агентства Джейн Хансен.

Вона додала, що умови в суботу дозволили співробітнику данського агентства з охорони природи знайти та вилучити пристрій для відстеження, який все ще був прикріплений до спини кита, і "положення та зовнішній вигляд пристрою підтверджують, що це той самий кит, з яким працювали у німецьких водах".

Мертвого кита виявили у четвер неподалік від невеликого острова Ангольт у широкій протоці між Данією та Швецією, що з'єднує Балтійське море з Північним.

Ще 5 травня Німецький морський музей у Штральзунді допустив, що горбатий кит, за порятунком якого тижнями стежила вся країна, міг загинути.

Самця кита віком від чотирьох до шести років вперше помітили на мілині в Балтійському морі на початку березня. Протягом приблизно 60 днів, що передували його транспортуванню, він проводив близько двох третин часу на мілководді.

Зрештою його відбуксирували до баржі біля острова Поель, яку потім причепили до буксира. Кит був випущений у Північне море 2 травня.