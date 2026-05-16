Зеленський доручив сконтактувати з Молдовою після кроку РФ щодо Придністров’я

Президент Володимир Зеленський дав доручення сконтактувати з Молдовою після того, як Росія спростила надання громадянства для жителів Придністров’я.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні, повідомляє "Європейська правда".

"Напередодні був новий крок Росії щодо Придністровʼя: росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців із цього регіону Молдови. Крок специфічний і означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обовʼязок", – сказав Зеленський.

Він додав, що таким чином Росія позначає територію Придністровʼя як начебто свою.

"Вони у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати. Тим більше що російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністровʼї – це для нас також виклик", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україні зацікавлена в стабільній, сильній Молдові.



"Я доручив МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів", – додав глава держави.

Нагадаємо, правитель Росії Владімір Путін затвердив указ про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я.

Раніше цього тижня прем’єр Молдови Александру Мунтяну сказав, що шанси на реінтеграцію Придністров’я зараз "більші, ніж будь-коли", хоча і йдеться про перспективу років.

