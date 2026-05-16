Президент Латвії доручив сформувати уряд лідеру опозиційної партії

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс оголосив, що доручив Андрісу Кулбергсу з опозиційної політичної сили "Об’єднаний список" спробувати сформувати новий уряд.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента Латвії, повідомляє "Європейська правда".

Тепер Кулбергс має сформувати уряд, який ще повинен бути затверджений Сеймом.

Президент заявив, що формування нового уряду було б кращим варіантом, ніж дозволити нинішній адміністрації продовжувати виконувати обов'язки протягом п'яти місяців до наступних парламентських виборів, повідомляє LSM.

Водночас він наголосив на необхідності швидшого процесу формування уряду, ніж зазвичай, враховуючи дуже короткий термін повноважень.

"Об’єднаний список" – найбільша опозиційна партія, представлена на цей момент у Сеймі, що і стало причиною вибору презиеднта на користь Кулбергса.

Президент дав Кулбергсу час до 25 травня, коли він очікує на звіт про хід переговорів щодо формування коаліції, можливий розподіл повноважень між партіями та проєкт урядової декларації. За звичайних обставин цей процес займає кілька тижнів.

Андріс Кулбергс увійшов у політику під час попередніх виборів до Сейму в 2022 році, коли його обрали до парламенту від "Об’єднаного списку".

До того, як стати депутатом, Кулбергс багато років був відомий як бізнесмен та експерт в автомобільній галузі. До входження в політику він часто різко критикував управління державними фінансами та бюрократію.

Кулбергс активно бере участь у дебатах на засіданнях комітетів та пленарних засіданнях, а також активно використовує соціальні мережі. Найбільш помітну роль він відіграв, очоливши парламентську слідчу комісію, яка розслідувала проблеми з реалізацією проєкту Rail Baltica.

Парламентські вибори у Латвії мають відбутися у жовтні 2026 року.

Нагадаємо, 14 травня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму, разом з нею у відставку пішов увесь уряд.

Цьому передував вихід з коаліції "Прогресивних", одного з трьох партнерів. Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника "Прогресивних" – через інциденти із заблукалими українськими дронами, під тиском якої він пішов у відставку.

