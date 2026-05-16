Папа Римський відвідає Францію вперше за майже 20 років

Папа Римський Лев XIV відвідає Францію з 25 по 28 вересня з офіційним державним візитом, який стане першою офіційною поїздкою глави Ватикану до цієї країни за майже два десятиліття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Святий Престол заявив, що візит відбувається "у відповідь на запрошення, надіслане главою держави та церковними властями країни, а також генеральним директором ЮНЕСКО".

Це буде перший візит Папи до Франції за останні 18 років.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав цю новину в суботу.

"Ми раді, що Його Святість Папа Лев XIV підтвердив свою поїздку до Франції. Цей візит у вересні наступного року стане честю для нашої країни, радістю для католиків і великим моментом надії для всіх", – заявив французький лідер.

Папа Лев, перший американець, який обійняв папський престол, останніми тижнями зазнав різкої критики з боку президента США Дональда Трампа після того, як зайняв антивоєнну позицію щодо Ірану.

Його поїздка до Франції, а також раніше оголошений візит до Іспанії в червні, демонструють зацікавленість глави Ватикану у налагодженні зв’язків із світськими католицькими країнами Європи.

7 травня Папа Римський зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо.

