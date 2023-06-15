ЄС та Україна домовилися про нову співпрацю у сфері освіти та охорони здоров’я

Єврокомісія та Україна домовилися про нові напрямки співпраці у сфері освіти та охорони здоров’я.

Як повідомляють у Єврокомісії, пише "Європейська правда", відповідні дві угоди підписали під час візиту до Києва віцепрезидента Єврокомісії Маргаритіса Схінаса.

Документ, підписаний між Єврокомісією та Міносвіти, передбачає, що українські посадовці зможуть брати участь у робочих групах та навчальних проєктах механізму з назвою Стратегічна рамка європейського освітнього простору (European Education Area Strategic Framework). Це дозволить переймати досвід ЄС у сфері освіти та спростить взаємне визнання наукових ступенів. Окрім того, Міносвіти зможе брати участь у мережі Eurydice Network, що дозволить поглибити розуміння освітніх систем у країнах Європи.

Віцепрезидент Схінас нагадав, що українці можуть користуватися можливостями програми Erasmus+ – від налагодження співпраці між школами до навчальних онлайн-платформ. З 2024 року українські організації зможуть брати участь у міжнародних проєктах у рамках Erasmus+ Capacity Building Actions.

Другий документ підписаний з Міністерством охорони здоров’я та стосується шести сфер: ментальне здоров’я, доступ до медичної допомоги, повернення пацієнтів в Україну, розвиток системи реабілітації, розвиток допомоги пацієнтам з рідкісними захворюваннями, продовження фінансування через програму ЄС EU4Health.

У Єврокомісії нагадали, що за час повномасштабної війни з України відправили на лікування у країни ЄС та Європейської економічної зони понад 2250 пацієнтів. Так, Німеччина прийняла на лікування 750 поранених.