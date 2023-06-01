Німеччина прийняла на лікування 750 поранених людей з України

З початку російської агресивної війни Німеччина прийняла на лікування 750 поранених з України та сусідніх країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Подекуди дуже серйозно поранених і травмованих людей вивезли із зони бойових дій, "щоб вони могли отримати від нас найкраще можливе медичне лікування", заявила федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Наразі близько 2250 пацієнтів з України були прийняті в країнах ЄС та інших країнах, що надають їм підтримку.

Найбільше поранених прийняла Німеччина, за нею йдуть Норвегія (близько 250), Польща та Іспанія (обидві близько 230), пояснили в Міністерстві внутрішніх справ Німеччини.

Як повідомлялося, Україна від початку російського вторгнення отримала близько 90 тисяч тонн допомоги в натуральній формі, як-от обладнання та медикаментів, через Механізм цивільного захисту ЄС.