Литва вже у 2024 році від’єднається від спільної з Росією енергомережі

Парламент Литви в четвер ухвалив законодавчі поправки, які юридично встановлюють більш ранній термін синхронізації національної електросистеми з континентальною європейською.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністерство енергетики Литви, яке внесло поправки, пропонує законодавчо визначити синхронізацію в три етапи: до 2024 року – завершити проєкти підвищення безпеки електросистеми, потім – проєкти підвищення стабільності системи й зрештою – проєкти забезпечення інтеграції ринків.

Таким чином, поправки, які підтримали всі присутні 129 членів литовського Сейму, створюють правові передумови для відключення Литви від Об’єднаної енергетичної системи Росії (так званого кільця БРЕЛЛ) вже в лютому 2024 року.

Очікується, що вони стануть додатковим аргументом, аби Литва переконала інші країни Балтії – Латвію та Естонію – синхронізуватися з енергомережею Європи наступного року, а не до кінця 2025-го.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, яка централізовано керується з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.

Литва має намір здійснити синхронізацію до лютого 2024 року, для цього вже цього серпня необхідно, щоб країни Балтії заявили про свої плани не продовжувати контракт із БРЕЛЛ.

Минулого року на тлі енергетичного шантажу Росії в ЄС уже почали готувати плани на випадок екстреного відключення Литви, Латвії та Естонії від російської мережі.