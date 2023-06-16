Трамп постане перед судом у січні за новим позовом письменниці, яка відсудила в нього $5 млн

Колишній президент США Дональд Трамп у січні 2024 року постане перед судом за новим позовом письменниці і колумністки Джин Керролл, яка раніше виграла справу про сексуальне насильство і наклеп на суму 5 мільйонів доларів.

Відповідну постанову виніс окружний суддя, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NBC News.

Згідно із документом, розгляд розпочнеться 15 січня 2024 року.

Суд розглядатиме позов Керролл, яка вимагає від Трампа відшкодування збитків у розмірі 10 мільйонів доларів.

Адвокати колумністки доповнити позов до Трампа. Підставою для цього стали нещодавні висловлювання експрезидента, який в ефірі CNN назвав заяви Керролл "фальшивими" і "вигаданими".

Нагадаємо, 9 травня Федеральний суд Манхеттена визнав експрезидента США Дональда Трампа винним за цивільним позовом колумністки й письменниці Джин Керролл і зобов’язав виплатити компенсацію за домагання до неї й наклеп.

Керролл звинуватила Трампа в зґвалтуванні ще у 2019 році, коли Дональд Трамп був президентом, але розгляд справи почався у квітні 2023-го. Республіканець відмовився від свідчень у суді, а публічно повторював, що він не міг зґвалтувати Керролл, бо вона "не його тип".

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