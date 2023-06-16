Трамп предстанет перед судом в январе по новому иску писательницы, отсудившей у него $5 млн

Бывший президент США Дональд Трамп в январе 2024 года предстанет перед судом по новому иску писательницы и колумнистки Джин Кэрролл, которая ранее выиграла дело о сексуальном насилии и клевете на сумму 5 миллионов долларов.

Соответствующее постановление вынес окружной судья, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Согласно документу, рассмотрение начнется 15 января 2024 года.

Суд будет рассматривать иск Кэрролл, которая требует от Трампа возмещения убытков в размере 10 миллионов долларов.

Адвокаты колумнистки дополнить иск к Трампу. Основанием для этого стали недавние высказывания экс-президента, который в эфире CNN назвал заявления Кэрролл "фальшивыми" и "вымышленными".

Напомним, 9 мая Федеральный суд Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому иску колумнистки и писательницы Джин Кэрролл и обязал выплатить компенсацию за домогательства к ней и клевету.

Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании еще в 2019 году, когда Дональд Трамп был президентом, но рассмотрение дела началось в апреле 2023-го. Республиканец отказался от показаний в суде, а публично повторял, что он не мог изнасиловать Кэрролл, потому что она "не его тип".

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