Посол ЄС відреагував на ракетний удар РФ під час візиту африканських лідерів

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас назвав сигналом від держави-агресора ракетний удар по Києву під час візиту шести африканських лідерів до української столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що ця атака схожа на удар по Києву під час візиту генсека ООН у квітні 2022 року.

"Ракетний удар по Києву, коли тут перебувають 6 африканських лідерів, як сигнал від держави-агресора. Певна схожість з атакою на Київ у квітні 2022 року, коли в місті перебував генеральний секретар Гутерреш. У будь-якому випадку, лідери відчувають певні реалії агресивної війни Росії", – написав Маасікас у Twitter.

Missile attack on Kyiv when 6 African leaders are here, as if a signal from the aggressor state. Some similarities to the attack on Kyiv in April 2022 when Secretary General Guterres was in town. In any case, the leaders are feeling some realities of Russia’s war of aggression.