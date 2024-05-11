Білий дім ще раз попередив владу Грузії через скандальний закон про "іноагентів"

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повторив попередження для грузинської влади через закон про "іноагентів", наголосивши, що Штати вважають його неприйнятним.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Ми глибоко стурбовані демократичним відкатом у Грузії. Перед грузинськими депутатами стоїть критично важливий вибір – підтримати євроатлантичні прагнення грузинського народу чи ухвалити закон про "іноагентів" у стилі Кремля, який суперечить демократичним цінностям", – заявив Салліван.

We are deeply alarmed about democratic backsliding in Georgia. Georgian Parliamentarians face a critical choice – whether to support the Georgian people’s EuroAtlantic aspirations or pass a Kremlin-style foreign agents' law that runs counter to democratic values. Реклама: May 11, 2024

Радник з нацбезпеки додав, що риторика та дії керівної партії "Грузинська мрія" останнім часом суперечать прагненням грузинських громадян і спрямовані на те, щоб відвернути їх від США та Європи.

"Ми стоїмо поруч з грузинським народом", – додав він.

Також у п’ятницю країни Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили, що грузинська влада обрала тривожну траєкторію, яка руйнує європейське майбутнє Грузії.

За інформацією ЗМІ, посли ЄС цього тижня обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії. У ЄС не відкидають, що можуть позбавити Грузію безвізового режиму, якщо закон ухвалять.

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.