Укр Рус Eng

Посол ЕС отреагировал на ракетный удар РФ во время визита африканских лидеров

Пятница, 16 июня 2023, 13:51

Посол ЕС в Украине Матти Маакасикас назвал сигналом от государства-агрессора ракетный удар по Киеву во время визита шести африканских лидеров в украинскую столицу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что эта атака похожа на удар по Киеву во время визита генсека ООН в апреле 2022 года.

"Ракетный удар по Киеву, когда здесь находятся 6 африканских лидеров, как сигнал от государства-агрессора. Определенное сходство с атакой на Киев в апреле 2022 года, когда в городе находился генеральный секретарь Гутерреш. В любом случае, лидеры чувствуют определенные реалии агрессивной войны России", – написал Маасикас в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал очередную ракетную атаку на Украину, которую Россия осуществила в день визита в Киев президента ЮАР Сирила Рамафосы.

"Путин "укрепляет доверие", осуществляя крупнейшую ракетную атаку на Киев за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу", – подчеркнул он/

Напомним, утром 16 июня в Киев прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Днем этого же дня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу: Воздушные силы зафиксировали пуски ракет Калибр из Черного моря, а также баллистических ракет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ