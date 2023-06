Посол ЕС отреагировал на ракетный удар РФ во время визита африканских лидеров

Посол ЕС в Украине Матти Маакасикас назвал сигналом от государства-агрессора ракетный удар по Киеву во время визита шести африканских лидеров в украинскую столицу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что эта атака похожа на удар по Киеву во время визита генсека ООН в апреле 2022 года.

"Ракетный удар по Киеву, когда здесь находятся 6 африканских лидеров, как сигнал от государства-агрессора. Определенное сходство с атакой на Киев в апреле 2022 года, когда в городе находился генеральный секретарь Гутерреш. В любом случае, лидеры чувствуют определенные реалии агрессивной войны России", – написал Маасикас в Twitter.

Missile attack on Kyiv when 6 African leaders are here, as if a signal from the aggressor state. Some similarities to the attack on Kyiv in April 2022 when Secretary General Guterres was in town. In any case, the leaders are feeling some realities of Russia’s war of aggression.