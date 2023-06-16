Столтенберг: На Вільнюському саміті буде консенсус щодо руху України до НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що лідери Альянсу на Вільнюському саміті в липні матимуть консенсус щодо моделі руху України до НАТО.

Про це генсек Столтенберг заявив за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Генсек відзначив, що союзники не будуть обговорювати запрошення України до НАТО на Вільнюському саміті. "Але ми обговоримо те, як ми можемо наблизити Україну до НАТО", – сказав він.

"Я впевнений, що ми знайдемо добре рішення та консенсус на Вільнюському саміті щодо того, як бути спроможними наблизити Україну до НАТО", – додав генсек.

Він підкреслив, що всі союзники погодились з тим, що Україна стане членом НАТО у майбутньому.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден підтримує пропозицію генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо того, що Україні не потрібно виконувати "план дій щодо членства" (ПДЧ) для вступу в Альянс.

Міністр оборони НІмеччини Борис Пісторіус у п’ятницю заявив, що у НАТО можуть погодитися на спрощений вступ України.

Деталі дводенної зустрічі у Брюсселі читайте у статті: Ще дві коаліції, "пташки" та шлях до членства: нові домовленості у НАТО про майбутнє України.