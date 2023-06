Канада розмістить у Латвії 15 Leopard 2

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд у п’ятницю оголосила про рішення розгорнути 15 бойових танків Leopard 2 на території Латвії в межах зусиль зі зміцнення східного флангу НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосило Міністерство оборони Канади.

Усього до Латвії прибудуть 15 канадських Leopard 2 і близько пів сотні транспортних засобів обслуговування, а також 130 канадських військовослужбовців.

Since 2017, Canada has led a multinational battle group in Latvia, which ensures the security of @NATO’s eastern flank.



Today, I announced that Canada will bolster its presence in Latvia by deploying a @CanadianArmy Tank Squadron of 15 Leopard 2 battle tanks and personnel. pic.twitter.com/MoyxKbgpoe