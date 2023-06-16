Канада розмістить у Латвії 15 Leopard 2
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд у п’ятницю оголосила про рішення розгорнути 15 бойових танків Leopard 2 на території Латвії в межах зусиль зі зміцнення східного флангу НАТО.
Про це, як пише "Європейська правда", оголосило Міністерство оборони Канади.
Усього до Латвії прибудуть 15 канадських Leopard 2 і близько пів сотні транспортних засобів обслуговування, а також 130 канадських військовослужбовців.
Since 2017, Canada has led a multinational battle group in Latvia, which ensures the security of @NATO’s eastern flank.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) June 16, 2023
Today, I announced that Canada will bolster its presence in Latvia by deploying a @CanadianArmy Tank Squadron of 15 Leopard 2 battle tanks and personnel. pic.twitter.com/MoyxKbgpoe
Очікується, що техніка прибуде до Латвії восени, а весь особовий склад буде на місці навесні 2024 року.
"Розгортання танкової ескадрильї канадської армії значно посилить військові спроможності бойової групи", – прокоментувала Ананд.
Як відомо, Канада очолює бойову групу НАТО у складі 10 країн у Латвії, зараз ведуться переговори про її розширення до боєздатної бригади.
Крім того, обидві країни спільно навчають українських військовослужбовців у складі проєкту UNIFIER.