Макрон відреагував на пропалестинські протести у французьких університетах

Президент Франції Емманюель Макрон вперше прокоментував блокаду кількох вищих навчальних закладів студентами, які підтримують палестинців.

Відповідну заяву французький президент зробив в інтерв’ю La Tribune Dimanche, повідомляє "Європейська правда".

Макрон вважає, що студенти мають право на протест і висловлювання щодо міжнародних подій.

"Але наказувати установі проводити ту чи іншу політику силою і блокадою, не допускати інших студентів до залів під приводом того, що вони євреї, – це не (Французька) Республіка", – підкреслив він.

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Пропалестинські акції охопили низку філій Sciences Po на території Франції і зосередилися переважно в університеті у Парижі; протест був також у Сорбонні.

Раніше керівниця столичного регіону Іль-де-Франс, де розташована паризька філія Sciences Po, заявила про призупинення виплат для університету з бюджету регіону, "доки не буде відновлено спокій та безпеку".