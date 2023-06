Канада разместит в Латвии 15 Leopard 2

Министр обороны Канады Анита Ананд в пятницу объявила о решении развернуть 15 боевых танков Leopard 2 на территории Латвии в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявило Министерство обороны Канады.

Всего в Латвию прибудут 15 канадских Leopard 2 и около полусотни транспортных средств обслуживания, а также 130 канадских военнослужащих.

Since 2017, Canada has led a multinational battle group in Latvia, which ensures the security of @NATO’s eastern flank.



Today, I announced that Canada will bolster its presence in Latvia by deploying a @CanadianArmy Tank Squadron of 15 Leopard 2 battle tanks and personnel. pic.twitter.com/MoyxKbgpoe