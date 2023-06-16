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Канада разместит в Латвии 15 Leopard 2

Пятница, 16 июня 2023, 18:24

Министр обороны Канады Анита Ананд в пятницу объявила о решении развернуть 15 боевых танков Leopard 2 на территории Латвии в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявило Министерство обороны Канады.

Всего в Латвию прибудут 15 канадских Leopard 2 и около полусотни транспортных средств обслуживания, а также 130 канадских военнослужащих.

Ожидается, что техника прибудет в Латвию осенью, а весь личный состав будет на месте весной 2024 года.

НАТО усилит противовоздушную оборону на восточном фланге

"Развертывание танковой эскадрильи канадской армии значительно усилит военные возможности боевой группы", – прокомментировала Ананд.

Как известно, Канада возглавляет боевую группу НАТО в составе 10 стран в Латвии, сейчас ведутся переговоры о ее расширении до боеспособной бригады.

Кроме того, обе страны совместно обучают украинских военнослужащих в составе проекта UNIFIER.

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