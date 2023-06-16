НАТО посилить протиповітряну оборону на східному флангу

Міністри країн Північноатлантичного альянсу на зустрічі перед самітом у Вільнюсі домовилися про нову ротаційну модель для засобів ППО та ПРО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють у комюніке за підсумками зустрічі.

У тексті зазначають, що на саміті у Вільнюсі союзники ухвалять рішення для подальшого посилення стримання та оборони, включно з новими регіональними планами, і що в Альянсу буде понад 300 тисяч військових у високій готовності.

"Міністри також погодили нову ротаційну модель для протиповітряної і протиракетної оборони", – йдеться у комюніке.

Міноборони Естонії у своїй заяві зауважило, що це означатиме посилення захисту неба на східному флангу.

"Посилена протиповітряна оборона у контексті цієї домовленості означає, що на додачу до ефективної протиповітряної оборони з винищувачами на східному флангу НАТО буде відбуватися ротація підрозділів із засобами "земля-повітря". Зараз на підставі двосторонньої угоди в Естонії є іспанські системи NASAMS, і згідно з новою моделлю ми можемо починати планувати наступні ротації", – пояснив міністр оборони Ханно Певкур.

Окрім того, на зустрічі домовилися підвищити цільові показники для боєприпасів, як особливо важливі на полі бою, та переглянули План дій щодо оборонної промисловості, щоби наростити загальну спроможність та збільшити взаємосумісність зброї.

"Генсек НАТО висловив очікування, що союзники погодяться на більш амбітні зобов’язання щодо інвестицій в оборону на саміті у Вільнюсі, з 2% ВВП як нижнім, а не верхнім показником", – зазначають у комюніке пресслужби Альянсу.

Нагадаємо, Британія, Данія, Нідерланди й США спільно пообіцяли Україні сотні ракет для ППО, а Німеччина - ще 64 керовані ракети для Patriot.

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