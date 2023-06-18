В МЗС назвали терміни ухвалення рішення у справі «Україна проти РФ» судом у Гаазі

Рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії" може стати першим у цілій низці ухвал, які визнаватимуть порушення РФ міжнародного права.

Про це в інтерв’ю Українському радіо заявив посол з особливих доручень МЗС України, агент України в Суді ООН Антон Кориневич, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, традиційно від дати завершення усних слухань по суті до дня ухвалення рішення минає орієнтовно пів року або трохи більше.

"Нам всіх би хотілося, щоб справи розглядалися швидше, але саме такими є темпи міжнародного правосуддя. Колеса правосуддя крутяться не дуже швидко, але крутяться", – сказав Кориневич.

Дипломат додав, що наразі говорити про те, коли саме буде рішення суду, зарано, адже Україна не впливає на хід його внутрішньої роботи.

Кориневич зазначив, що рішення Міжнародного суду ООН буде обов’язковим для обох сторін.

"Для нас рішення важливе, перш за все, тому, що воно буде констатацією з боку Міжнародного суду ООН порушення РФ двох міжнародних конвенцій. Це важливо, тому що нам безумовно потрібно мати рішення міжнародних судових установ, які фіксують порушення з боку РФ. Також важливо, щоб це рішення фіксувало зобов’язання РФ припинити відповідні порушення і говорило, що це рішення є підставою для вирішення питання про компенсації, репарації, зокрема – жертвам таких порушень. Традиційно компенсації та репарації встановлюються на окремому засіданні суду. Хоча, звісно, зараз ми не можемо знати, яким буде рішення суду", – пояснив посол.

Нагадаємо, 6 червня у Міжнародному суді ООН у Гаазі почався розгляд по суті позову України проти Росії у зв’язку з порушенням останньою двох конвенцій ООН. Йдеться про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації".

Це перша зі справ України проти Росії у міжнародних судових інстанціях, яка дійшла до рівня розгляду по суті.

Слухання, що передбачають два раунди презентації аргументів сторін, – останній етап перед винесенням рішення.

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