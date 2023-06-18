В МИД назвали сроки принятия решения по делу "Украина против РФ" судом в Гааге

Решение Международного суда ООН по делу "Украина против России" может стать первым в целом ряде решений, которые будут признавать нарушение РФ международного права.

Об этом в интервью Украинскому радио заявил посол по особым поручениям МИД Украины, агент Украины в Суде ООН Антон Кориневич, сообщает "Европейская правда".

По его словам, традиционно от даты завершения устных слушаний по существу до дня принятия решения проходит ориентировочно полгода или чуть больше.

"Нам всем бы хотелось, чтобы дела рассматривались быстрее, но именно таковы темпы международного правосудия. Колеса правосудия крутятся не очень быстро, но крутятся", – сказал Кориневич.

Дипломат добавил, что пока говорить о том, когда именно будет решение суда, рано, ведь Украина не влияет на ход его внутренней работы.

Кориневич отметил, что решение Международного суда ООН будет обязательным для обеих сторон.

"Для нас решение важно, прежде всего, потому, что оно будет констатацией со стороны Международного суда ООН нарушения РФ двух международных конвенций. Это важно, потому что нам безусловно нужно иметь решения международных судебных учреждений, которые фиксируют нарушения со стороны РФ. Также важно, чтобы это решение фиксировало обязательства РФ прекратить соответствующие нарушения и говорило, что это решение является основанием для решения вопроса о компенсации, репарации, в частности – жертвам таких нарушений. Традиционно компенсации и репарации устанавливаются на отдельном заседании суда. Хотя, конечно, сейчас мы не можем знать, каким будет решение суда", – пояснил посол.

Напомним, 6 июня в Международном суде ООН в Гааге началось рассмотрение по существу иска Украины против России в связи с нарушением последней двух конвенций ООН. Речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации".

Это первое из дел Украины против России в международных судебных инстанциях, которое дошло до уровня рассмотрения по существу.

Слушания, предусматривающие два раунда презентации аргументов сторон – последний этап перед вынесением решения.

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