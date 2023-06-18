У Франції сталися сутички на протестах через будівництво залізниці, постраждали 12 поліцейських

У Франції сталися сутички під час акції протесту проти будівництва залізниці, що з’єднуватиме Ліон і Турин, у департаменті Савойя.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFMTV.

Противники будівництва залізниці зібралися на акцію у суботу, 18 червня. В ході маніфестації спалахнули сутички між протестувальниками і правоохоронцями. Кілька людей кинули предмети в поліцейських, які у відповідь застосували сльозогінний газ.

Після невеликої паузи сутички поновилися, кілька гранат зі сльозогінним газом, які протестувальники кинули назад у бік правоохоронців, потрапили на траву, яка внаслідок загорілася, однак пожежу швидко загасили.

AFP

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у Twitter повідомив, що внаслідок сутичок постраждали 12 поліцейських.

За даними місцевої влади, поранення також отримав один демонстрант.

Всього в акції взяли участь від трьох до чотирьох тисяч протестувальників.

Merci aux 2000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés ce jour pour faire respecter l’ordre républicain.

En raison de la dangerosité du parcours et des forts risques de troubles à l’ordre public, le Préfet de Savoie avait interdit cette manifestation. Décision qui a été… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 17, 2023

Демонстранти виступають проти будівництва залізниці через вплив на екологію. Вони стверджують, що будівельні роботи вже призвели до висихання кількох джерел і водойм у долині.

Високошвидкісна залізниця, яка з’єднає Ліон і Турин, будується за підтримки ЄС. Причому 70% колій буде прокладено у Франції, а 30% – в Італії. Шлях пройде через тунель під Альпами протяжністю понад 57 км, загальна ж довжина маршруту становитиме 270 км.

Нагадаємо, 6 червня у різних містах Франції десятки тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти суперечливої пенсійної реформи, яку французький уряд уже почав впроваджувати.