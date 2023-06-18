У Франції сталися сутички на протестах через будівництво залізниці, постраждали 12 поліцейських
Неділя, 18 червня 2023, 09:54
У Франції сталися сутички під час акції протесту проти будівництва залізниці, що з’єднуватиме Ліон і Турин, у департаменті Савойя.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFMTV.
Противники будівництва залізниці зібралися на акцію у суботу, 18 червня. В ході маніфестації спалахнули сутички між протестувальниками і правоохоронцями. Кілька людей кинули предмети в поліцейських, які у відповідь застосували сльозогінний газ.
Після невеликої паузи сутички поновилися, кілька гранат зі сльозогінним газом, які протестувальники кинули назад у бік правоохоронців, потрапили на траву, яка внаслідок загорілася, однак пожежу швидко загасили.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у Twitter повідомив, що внаслідок сутичок постраждали 12 поліцейських.
За даними місцевої влади, поранення також отримав один демонстрант.
Всього в акції взяли участь від трьох до чотирьох тисяч протестувальників.
Merci aux 2000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés ce jour pour faire respecter l’ordre républicain.— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 17, 2023
En raison de la dangerosité du parcours et des forts risques de troubles à l’ordre public, le Préfet de Savoie avait interdit cette manifestation. Décision qui a été…
Демонстранти виступають проти будівництва залізниці через вплив на екологію. Вони стверджують, що будівельні роботи вже призвели до висихання кількох джерел і водойм у долині.
Високошвидкісна залізниця, яка з’єднає Ліон і Турин, будується за підтримки ЄС. Причому 70% колій буде прокладено у Франції, а 30% – в Італії. Шлях пройде через тунель під Альпами протяжністю понад 57 км, загальна ж довжина маршруту становитиме 270 км.
Нагадаємо, 6 червня у різних містах Франції десятки тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти суперечливої пенсійної реформи, яку французький уряд уже почав впроваджувати.