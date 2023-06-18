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У Франції сталися сутички на протестах через будівництво залізниці, постраждали 12 поліцейських

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Неділя, 18 червня 2023, 09:54

У Франції сталися сутички під час акції протесту проти будівництва залізниці, що з’єднуватиме Ліон і Турин, у департаменті Савойя.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFMTV.

Противники будівництва залізниці зібралися на акцію у суботу, 18 червня. В ході маніфестації спалахнули сутички між протестувальниками і правоохоронцями. Кілька людей кинули предмети в поліцейських, які у відповідь застосували сльозогінний газ.

Після невеликої паузи сутички поновилися, кілька гранат зі сльозогінним газом, які протестувальники кинули назад у бік правоохоронців, потрапили на траву, яка внаслідок загорілася, однак пожежу швидко загасили.

 
AFP

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у Twitter повідомив, що внаслідок сутичок постраждали 12 поліцейських.

За даними місцевої влади, поранення також отримав один демонстрант.

Всього в акції взяли участь від трьох до чотирьох тисяч протестувальників.

Демонстранти виступають проти будівництва залізниці через вплив на екологію. Вони стверджують, що будівельні роботи вже призвели до висихання кількох джерел і водойм  у долині.

Високошвидкісна залізниця, яка з’єднає Ліон і Турин, будується за підтримки ЄС. Причому 70% колій буде прокладено у Франції, а 30% – в Італії. Шлях пройде через тунель під Альпами протяжністю понад 57 км, загальна ж довжина маршруту становитиме 270 км.

Нагадаємо, 6 червня у різних містах Франції десятки тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти суперечливої пенсійної реформи, яку французький уряд уже почав впроваджувати.

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