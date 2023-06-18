Во Франции произошли столкновения из-за строительства железной дороги, пострадали 12 полицейских

Во Франции произошли столкновения во время акции протеста против строительства железной дороги, которая будет соединять Лион и Турин, в департаменте Савойя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Противники строительства железной дороги собрались на акцию в субботу, 18 июня. В ходе манифестации вспыхнули столкновения между протестующими и правоохранителями. Несколько человек бросили предметы в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ.

После небольшой паузы столкновения возобновились, несколько гранат со слезоточивым газом, которые протестующие бросили обратно в сторону правоохранителей, попали на траву, которая в результате загорелась, однако пожар быстро потушили.

AFP

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter сообщил, что в результате столкновений пострадали 12 полицейских.

По данным местных властей, ранения также получил один демонстрант.

Всего в акции приняли участие от трех до четырех тысяч протестующих.

Merci aux 2000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés ce jour pour faire respecter l’ordre républicain.

En raison de la dangerosité du parcours et des forts risques de troubles à l’ordre public, le Préfet de Savoie avait interdit cette manifestation. Décision qui a été… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 17, 2023

Демонстранты выступают против строительства железной дороги из-за влияния на экологию. Они утверждают, что строительные работы уже привели к высыханию нескольких источников и водоемов в долине.

Высокоскоростная железная дорога, которая соединит Лион и Турин, строится при поддержке ЕС. Причем 70% путей будет проложено во Франции, а 30% – в Италии. Путь пройдет через тоннель под Альпами протяженностью более 57 км, общая же длина маршрута составит 270 км.

Напомним, 6 июня в разных городах Франции десятки тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против противоречивой пенсионной реформы, которую французское правительство уже начало внедрять.