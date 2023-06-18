Во Франции произошли столкновения из-за строительства железной дороги, пострадали 12 полицейских
Во Франции произошли столкновения во время акции протеста против строительства железной дороги, которая будет соединять Лион и Турин, в департаменте Савойя.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Противники строительства железной дороги собрались на акцию в субботу, 18 июня. В ходе манифестации вспыхнули столкновения между протестующими и правоохранителями. Несколько человек бросили предметы в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ.
После небольшой паузы столкновения возобновились, несколько гранат со слезоточивым газом, которые протестующие бросили обратно в сторону правоохранителей, попали на траву, которая в результате загорелась, однако пожар быстро потушили.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter сообщил, что в результате столкновений пострадали 12 полицейских.
По данным местных властей, ранения также получил один демонстрант.
Всего в акции приняли участие от трех до четырех тысяч протестующих.
Merci aux 2000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés ce jour pour faire respecter l’ordre républicain.— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 17, 2023
En raison de la dangerosité du parcours et des forts risques de troubles à l’ordre public, le Préfet de Savoie avait interdit cette manifestation. Décision qui a été…
Демонстранты выступают против строительства железной дороги из-за влияния на экологию. Они утверждают, что строительные работы уже привели к высыханию нескольких источников и водоемов в долине.
Высокоскоростная железная дорога, которая соединит Лион и Турин, строится при поддержке ЕС. Причем 70% путей будет проложено во Франции, а 30% – в Италии. Путь пройдет через тоннель под Альпами протяженностью более 57 км, общая же длина маршрута составит 270 км.
Напомним, 6 июня в разных городах Франции десятки тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против противоречивой пенсионной реформы, которую французское правительство уже начало внедрять.