В Угорщині кажуть, що серйозно не розглядали питання купівлі систем HIMARS

В уряді Угорщини стверджують, що ніколи серйозно не розглядали можливість придбання американських ракетних систем HIMARS.

Як пише "Європейська правда", про це сказав глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуйяш, повідомляє Telex.

Представник адміністрації Орбана прокоментував блокування продажу американської зброї Угорщині з боку старшого республіканця у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США Джима Ріша.

Гуйяш зазначив, що не було жодних предметних переговорів щодо купівлі Угорщиною ракетних комплексів HIMARS у США.

За словами посадовця, не було ні декларації про наміри, ні контракту, і він не знає, чи велися взагалі якісь переговори про це.

Водночас Міноборони Угорщини заявило, що уряд запитував інформацію про ракетну систему ще минулого року, але оскільки не отримав відповіді від американської сторони, то вважав це питання закритим.

"Міністерство оборони не має наміру закуповувати ракетні комплекси HIMARS", – стверджували в угорському оборонному відомстві.

Нагадаємо, сенатор Джим Ріш заблокував продаж американської зброї Угорщині на суму 735 мільйонів доларів. Своїми діями він намагається натиснути на Угорщину, яка блокує заявку Швеції на вступ в НАТО.

У своїй заяві сенатор зазначив, що якщо Угорщина хоче отримати пакет озброєння, в який, зокрема, входять 24 ракетні системи HIMARS, боєприпаси, технічне обладнання і запчастини, вона повинна схвалити заявку Швеції.