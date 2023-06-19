В Венгрии говорят, что серьезно не рассматривали вопрос покупки систем HIMARS

В правительстве Венгрии утверждают, что никогда серьезно не рассматривали возможность приобретения американских ракетных систем HIMARS.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, сообщает Telex.

Представитель администрации Орбана прокомментировал блокирование продажи американского оружия Венгрии со стороны старшего республиканца в Комитете по международным отношениям Сената США Джима Риша.

Гуйяш отметил, что не было никаких предметных переговоров о покупке Венгрией ракетных комплексов HIMARS в США.

По словам чиновника, не было ни декларации о намерениях, ни контракта, и он не знает, велись ли вообще какие-то переговоры об этом.

В то же время Минобороны Венгрии заявило, что правительство запрашивало информацию о ракетной системе еще в прошлом году, но поскольку не получило ответа от американской стороны, то считало этот вопрос закрытым.

"Министерство обороны не намерено закупать ракетные комплексы HIMARS", – утверждали в венгерском оборонном ведомстве.

Напомним, сенатор Джим Риш заблокировал продажу американского оружия Венгрии на сумму 735 миллионов долларов. Своими действиями он пытается надавить на Венгрию, которая блокирует заявку Швеции на вступление в НАТО.

В своем заявлении сенатор отметил, что если Венгрия хочет получить пакет вооружения, в который, в частности, входят 24 ракетные системы HIMARS, боеприпасы, техническое оборудование и запчасти, она должна одобрить заявку Швеции.