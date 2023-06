Штайнмаєр закликав Китай вплинути на Росію заради миру в Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Китай використати свою глобальну політичну вагу та вплинути на Росію для досягнення справедливого миру в Україні.

Про це йшлося на переговорах Штайнмаєра з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном, який розпочав візит до Берліна, повідомляє "Європейська правда".

За словами речниці німецького президента, на переговорах йшла мова про агресивну війну Росії проти України.

"Президент Штайнмаєр наголосив, що Китай може використати свою глобальну політичну вагу та вплив на Росію для досягнення справедливого миру", – розповіла у Twitter Керстін Гаммелін, речниця німецького президента.

They talked about Russia's war of aggression against #Ukraine. President #Steinmeier stressed that China could use its global political weight and influence on Russia to work towards a just peace. President Steinmeier and President #Xi last spoke on the phone in Dec. 2022.