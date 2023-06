Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию ради мира в Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Китай использовать свой глобальный политический вес и повлиять на Россию для достижения справедливого мира в Украине.

Об этом шла речь на переговорах Штайнмайера с премьер-министром Китая Ли Цяном, который начал визит в Берлин, сообщает "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря немецкого президента, на переговорах шла речь об агрессивной войне России против Украины.

"Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай может использовать свой глобальный политический вес и влияние на Россию для достижения справедливого мира", – рассказала в Twitter Керстин Гаммелин, пресс-секретарь немецкого президента.

They talked about Russia's war of aggression against #Ukraine. President #Steinmeier stressed that China could use its global political weight and influence on Russia to work towards a just peace. President Steinmeier and President #Xi last spoke on the phone in Dec. 2022. 4/4 pic.twitter.com/fWse5Vkdoz