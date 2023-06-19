Недавнее землетрясение во Франции нанесло ущерб на сумму до 200 млн евро

Землетрясение, произошедшее на западе Франции в пятницу, повредило более 5 000 зданий и принесло убытки на сумму от 150 до 200 миллионов евро.

Об этом сообщила в понедельник страховая компания Saretec, передает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В более 5 000 зданий потрескалась штукатурка или наблюдалось падение различных предметов внутри.

Около 100 зданий являются "сильно поврежденными" с "частичным обрушением несущих конструкций" и 300 – с частичным повреждением несущих конструкций "без обрушения", заявила страховая компания.

Эта последняя цифра "может продолжать расти", предупредил генеральный директор группы Saretec Жан-Винсент Раймондис, из-за обнаружения повреждений, которые "не были замечены жильцами или аварийными службами, когда они проводили работы".

По данным Национальной сети сейсмического мониторинга (Renass) и Центрального сейсмологического бюро Франции (BCSF), подземные толчки силой от 5,3 до 5,8 баллов произошли в пятницу в 18:38 в городке Крам-Шабан (Приморская Шаранта), недалеко от Мозе-сюр-ле-Миньон (департамент Де-Севр), на полпути между Ла-Рошель и Ньйором.

Это крупнейшее землетрясение в этом регионе за последние пятьдесят лет и сейсмический толчок.

"В этой сельской местности преимущественно старые дома, с очень ограниченной устойчивостью к землетрясениям", – уточняет Жан-Винсент Раймондис. Подземные толчки ощущались на значительной части запада страны, от Ренна до Бордо и вплоть до Лиможа, что повлекло многочисленные звонки в службы спасения и свидетельства в социальных сетях.