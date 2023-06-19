У Парижі уклали найбільшу угоду в історії комерційної авіації на 500 пасажирських літаків

Індійська авіакомпанія IndiGo купить 500 пасажирських літаків у європейського авіабудівельника Airbus – це найбільша угода про купівлю в історії комерційної авіації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АP.

Керівники IndiGo та Airbus оголосили про угоду в день відкриття Паризького авіасалону – найбільшого у світі заходу, присвяченого авіаційній і космічній промисловості.

Вони не розголошують вартість угоди, але, ймовірно, вона може сягнути десятка мільярдів доларів.

"Ніхто ніколи не робив замовлення такого масштабу. І це говорить про потенціал індійської авіації та амбіції, які має IndiGo", – заявив на пресконференції генеральний директор IndiGo Пітер Елберс.

Ця угода підкреслює, як дві компанії "демократизують доступні авіаперевезення для мільйонів людей", сказав у своїй заяві комерційний директор Airbus Крістіан Шерер.

Замовлення IndiGo, що розташована в Нью-Делі, перевершує іншу гігантську угоду, підписану кілька місяців тому, між Air India на 470 літаків від Airbus та від її американського конкурента Boeing.

Індійські авіакомпанії намагаються задовольнити все більший попит на авіаперельоти з боку споживачів середнього класу.

У межах Паризького авіасалону, як повідомлялось, Франція також кинула виклик німецькому плану розбудови системи протиповітряної оборони Європи.