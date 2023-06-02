Макрон і Шольц закликали до нових виборів у Косові: представили план виходу з кризи

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер закликали до проведення нових виборів у північних районах Косова на тлі напруженості у відносинах із сербським населенням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Президент Сербії Александар Вучич і президентка Косова Вйоcа Османі зустрілися з Шольцом і Макроном в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в Молдові.

Косово сколихнули жорстокі сутички після того, як косовська влада спробувала привести до посад мерів-албанців на півночі. Ці мери були обрані при явці менше ніж 4% виборців, оскільки серби бойкотували вибори.

"На півночі Косова спостерігалася напруженість, яка була викликана прикрим проведенням виборів, хоча не були дотримані умови, які б гарантували належний процес... це призвело до ескалації насильства", – сказав Макрон журналістам.

За словами французького президента, Османі і Вучич погодилися розглянути план, представлений Францією і Німеччиною, щодо зниження напруженості в Косові. План передбачає зобов'язання Косова провести нові вибори в спірних районах, а Сербії – сприяти участі у виборах.

Очікують, що лідери двох країн проведуть консультації і дадуть відповідь на пропозицію наступного тижня, додав Макрон.

Шольц, тим часом, закликав обидві сторони проявити відповідальність.

"Це справді дуже серйозна ситуація... Ми провели інтенсивні дебати... щодо викликів на місцях. Це вимагає мужності. Всі зацікавлені сторони повинні проявити мужність. Кожен повинен зробити свій внесок як відповідальний політичний лідер", – сказав він на пресконференції.

Раніше у четвер Османі закликала Сербію припинити дестабілізацію Косова, а Вучич попросив Косово відкликати "незаконних мерів".

Обидві сторони перебувають під сильним тиском з метою врегулювання останньої з низки криз між урядом Косова, в якому домінують етнічні албанці, і етнічними сербами, які становлять більшість на півночі.

У той самий час Османі заявила, що Косово готове розглянути можливість повторних виборів у чотирьох північних муніципалітетах.

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