Макрон и Шольц призвали к новым выборам в Косово: представили план выхода из кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в четверг призвали к проведению новых выборов в северных районах Косово на фоне напряженности в отношениях с сербским населением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Президент Сербии Александар Вучич и президент Косово Вйоса Османи встретились с Шольцом и Макроном в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Косово всколыхнули жестокие столкновения после того, как косовские власти попытались привести к должностям мэров-албанцев на севере. Эти мэры были избраны при явке менее 4% избирателей, поскольку сербы бойкотировали выборы.

"На севере Косово наблюдалась напряженность, которая была вызвана досадным проведением выборов, хотя не были соблюдены условия, которые бы гарантировали надлежащий процесс... это привело к эскалации насилия", – сказал Макрон журналистам.

По словам французского президента, Османи и Вучич согласились рассмотреть план, представленный Францией и Германией, по снижению напряженности в Косово. План предусматривает обязательства Косово провести новые выборы в спорных районах, а Сербии – способствовать участию в выборах.

Ожидается, что лидеры двух стран проведут консультации и ответят на предложение на следующей неделе, добавил Макрон.

Шольц, тем временем, призвал обе стороны проявить ответственность.

"Это действительно очень серьезная ситуация... Мы провели интенсивные дебаты... относительно вызовов на местах. Это требует мужества. Все заинтересованные стороны должны проявить мужество. Каждый должен внести свой вклад как ответственный политический лидер", – сказал он на пресс-конференции.

Ранее в четверг Османи призвала Сербию прекратить дестабилизацию Косово, а Вучич попросил Косово отозвать "незаконных мэров".

Обе стороны находятся под сильным давлением с целью урегулирования последнего из ряда кризисов между правительством Косово, в котором доминируют этнические албанцы, и этническими сербами, которые составляют большинство на севере.

В то же время Османи заявила, что Косово готово рассмотреть возможность повторных выборов в четырех северных муниципалитетах.

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