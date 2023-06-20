В Литве предлагают продавать электронные сигареты по рецептам

Группа депутатов из Сейма Литвы зарегистрировала поправки к закону о контроле над табачными изделиями, которая в частности предусматривает продажу электронных сигарет только по рецептам врача.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Согласно предложенным поправкам, электронными сигаретами лицензированных торговцев или оптовиков могли бы торговать только аптеки.

В документе приводится пример Австралии, где с 1 октября 2021 года электронные сигареты, никотиновые капсулы и жидкий никотин продают только по рецептам местных врачей. Такие рецепты могут выписать, но не обязаны это делать врачи, включенные в специальный список. В каждом отдельном случае врачи принимают решение, оценив риск и пользу при конкретных обстоятельствах.

"После принятия этого решения продажи электронных сигарет и никотина без рецептов в Австралии незаконны, кроме того, незаконно и владение такими вещами без рецепта, незаконным является и импорт таких товаров с зарубежных сайтов без действующего рецепта врача", – отмечают депутаты.

В конце мая сообщалось, что Швеция, которая имеет самый низкий уровень курения в Европейском Союзе, близка к тому, чтобы объявить себя страной, свободной от табачного дыма.