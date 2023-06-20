Будапешт заявляет, что освобожденные из РФ украинские пленные могут покинуть Венгрию "в любое время"

В правительстве Венгрии отрицают, что отказывают украинским дипломатам в доступе к освобожденным из РФ 11 военнопленным.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии CNN заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

По его словам, украинские пленные были "освобождены в России" после сотрудничества между Русской православной церковью и Венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена.

Ковач утверждает, что они по собственному желанию хотели приехать в Венгрию.

По словам представителя венгерского правительства, большинство военных также имели венгерское гражданство, а остальные "получили статус беженца в Венгрии".

Ковач добавил, что теперь они являются "свободными лицами", которые "могут остаться в Венгрии или покинуть страну в любое время по собственному желанию".

Он сказал, что венгерское правительство "больше не следит за их перемещениями".

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что передача украинцев Венгрии состоялась после "дискуссий между церковью и религиозными организациями, в которых венгерское государство не принимало никакого участия".

19 июня в МИД Украины заявили, что условия пребывания в Венгрии переданных ей из РФ украинских пленных не позволяют говорить об их свободном статусе, и венгерская сторона не идет на конструктивный диалог с Киевом в этом вопросе.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.

В то же время в администрации Орбана заявили, что якобы информировали Киев о передаче Венгрии украинских военнопленных, когда это произошло, и что они перестали быть пленными с тех пор, как прибыли в Венгрию.