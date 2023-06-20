Трамп заявив, що не повернув секретні документи, бо "був дуже зайнятий"

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не встиг повернути секретні документи, які він забрав до свого маєтку в Мар-а-Лаго, тому що був "дуже зайнятий".

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, пише "Європейська правда".

Трамп стверджує, що у коробці із секретними документами також були його особисті речі.

"Я хотів переглянути коробки і дістати звідти всі свої особисті речі... І я був дуже зайнятий, як ви могли помітити", – зазначив експрезидент США.

За його словами, у коробку із секретними документами він поклав "сорочки для гольфу" і "взуття", оскільки "поспішав" залишити Білий дім.

"Я виносив їх нашвидкуруч. Люди спакували їх і ми поїхали. У мене там був одяг, у мене там були всілякі особисті речі, дуже, дуже багато речей", – додав Трамп.

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.

В обвинувальному акті Мін’юсту США вказано, що Трамп зберігав у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида документи, пов’язані з оборонним та збройним потенціалом США та іноземних країн, ядерної програми США, військових вразливостей США та союзників, а також планів на випадок нападу на США.

Трамп став першим американським експрезидентом, якому оголосили федеральні кримінальні звинувачення. Це вже друга кримінальна справа, де він фігурує: раніше цього року прокурор округу Манхеттен у Нью-Йорку висунув Трампу звинувачення в незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії.

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