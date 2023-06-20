У Будапешті затримали підозрюваного у плануванні теракту, який хотів перевершити Брейвіка

Угорські правоохоронці затримали 45-річного норвежця, підозрюваного у підготовці масових вбивств, які мали перевершити теракти, скоєні норвезьким ультраправим екстремістом Андерсом Берінгом Брейвіком у 2011 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Угорська поліція заявила, що затриманий у Будапешті чоловік, ім'я якого не називається, завантажив кілька постів на відеохостинг, в яких він описував плани вчинення масових вбивств у невстановленому місці.

Поліція повідомила, що підозрюваний, який говорив переважно норвезькою і в деяких випадках англійською мовами, заявив, що має на меті перевершити вбивства Брейвіка.

"Я можу завдати удару де завгодно... Аеропорт, залізничний вокзал, ніщо не може бути проблемою... Я знищу невинних", – цитує поліція слова чоловіка на деяких відеозаписах.

Чоловік, затриманий антитерористичними силами минулої середи і офіційно заарештований у суботу, був засуджений за різні випадки насильства і сексуальних злочинів у Норвегії, повідомила угорська поліція, посилаючись на інформацію, отриману від своїх норвезьких колег. Вони не уточнили, які саме злочини він скоїв у минулому.

Норвезька поліція підтвердила агентству Reuters, що угорська влада зв'язалася з ними щодо цього чоловіка, але відмовилася коментувати "розслідування іншої країни".

Андреас Брейвік убив 77 людей під час найжахливішого злочину мирного часу в Норвегії в липні 2011 року. Він підірвав вісім автомобілів в Осло, а потім застрелив 69 осіб, більшість з яких були підлітками, в молодіжному таборі Лейбористської партії.

У 2012 році чоловіка визнали винним у тероризмі й призначили максимальний термін покарання у Норвегії – 21 рік, який можна продовжити на невизначений термін. Однак він має право вимагати умовно-дострокового звільнення після перших 10 років свого терміну.

Брейвік має право подати заяву про звільнення через рік після кожної відмови. Востаннє, у лютому 2022 року, норвезький суд відхилив клопотання терориста про дострокове звільнення.